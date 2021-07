Corona-Cluster nach Festival in Kroatien: 50 Fälle in NÖ

Bis MIttwochabend waren 102 Corona-Fälle in Östereich bekannt, die auf das Festival "Austria goes Zrce" in Kroatien zurückzuführen sind. Am Donnerstag wuchs die Zahl in Niederösterreich auf 50 Fälle an.

Die Zahl der auf das Festival "Austria goes Zrce" auf der kroatischen Insel Pag zurückgehenden Corona-Infektionen ist am Donnerstag in Niederösterreich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf 50 angestiegen.

Gegenüber Mittwoch bedeutete dies ein Plus von zwölf Fällen. Erkrankungen im Zusammenhang mit der mehrtägigen Beach-Party waren zuvor auch in anderen Bundesländern registriert worden.

Bis Mittwochabend waren hierzulande in Summe 102 Fälle gezählt worden. Die Gesundheitsbehörden gingen von einer hohen Dunkelziffer aus. Insgesamt sollen etwa 19.000 Menschen aus Österreich an der Veranstaltung teilgenommen haben.