OÖ: LH-Stelzer für flächendeckende Gratis-Tests

Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat sich Oö. LH Thomas Stelzer nun doch für ein Beibehalten der Gratis-Coronatests im Herbst ausgesprochen.

Der Bund habe dies sicherzustellen, bestätigte sein Büro Äußerungen in der "Kronen-Zeitung" am Montag. Vor einem Monat hatte Stelzer erklärt, dass man in einem Flächenbundesland wie Oberösterreich Gratis-Tests in der bestehenden Form nicht auf Dauer beibehalten könne. Das führte bundesweit zu einer Diskussion über deren Ende.