Online-Voting-Ergebnis: Wiens Trinkbrunnen heißen ab sofort "Brunnhilde"

Brunnhilde - diesen Namen tragen auf Wunsch der Wienerinnen und Wiener ab sofort die 50 mobilen, drei Meter hohen Trinkbrunnen der Stadt Wien. Zu diesem Ergebnis führte ein Online-Voting.

Ab nun erfrischt "Brunnhilde" mit quellfrischem Wasser

"Ich bedanke mich für die Teilnahme! Die Wienerinnen und Wiener lieben ihre Brunnen und vor allem das quellfrische Wasser aus den Bergen. Wir haben über 1.000 Trinkbrunnen in Wien und haben im Rahmen der heurigen großen Cooling-Offensive die mobilen Trinkbrunnen, die Brunnhildes, auf 50 aufgestockt. Sie verfügen auch über eine Nebelsprühfunktion zum Abkühlen an heißen Tagen", so Umweltstadträtin Ulli Sima.