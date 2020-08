Wien bekommt ersten "Coolspot" im Park mit Sprühnebel und Schlingpflanzen

Abkühlung ab sofort: Nach der "Kühlen Meile" gibt es nun auch einen "Coolspot" im sechsten Wiener Gemeindebezirk - im Esterhazypark beim Haus des Meeres.

In Mariahilf ist bei der Revitalisierung des Esterhazyparks auch der erste "Coolspot" der Stadt entstanden. Mit vielen Bäumen, Pflanzen, Sprühnebel aus allen Richtungen und Wasserfontänen soll es neben dem Aqua-Zoo "Haus des Meeres" im Sommer angenehm kühl sein. Am Donnerstag wurde das Areal eröffnet.

Abkühlung durch Wasser von allen Seiten im Esterhazypark

Bezirkschef hofft auf neuen Wohlfühlort für Mariahilf

Erster Coolspot Wiens in Mariahilf - weil dort auch Grünraum fehlt

Warum der erste städtische "Coolspot" in Mariahilf errichtet wurde, erklärte Sima: "Der sechste Bezirk ist sehr innerstädtisch und nicht mit sehr viel Grünraum gesegnet. Das heißt, die können eine kühle Oase in der Stadt gut gebrauchen." Das Pilotprojekt kostete rund eine Million Euro, weitere sollen folgen. "Wir brauchen einfach vermehrt Lösungen und Möglichkeiten, die wir dann in Zukunft in den neuen Parks einfach ausrollen können", sagte die Stadträtin.