Neuer Namen für Wiener "EURO-Brunnen" gesucht

Anlässlich der Fußball-EM 2008 wurde in Wien drei Meter große, mobile Trinkbrunnen installiert. Diese erfreuen sich großer Beleibtheit. Sie wurden damals in Fußballjargon kurz "EURO-Brunnen" genannt und verfügen auch über eine Sprühnebelfunktion zum Erfrischen an heißen Sommertagen. Nun wird ein neuer Namen für die Brunnen gesucht.