Omikron: Strengere Einreiseregeln für Großbritannien

Für die Einreise nach Großbritannien braucht es ab Dienstag (5.00 Uhr MEZ) einen negativen Corona-Test. Der muss vorgewiesen werden, bevor man ins Land kommt. Und: Boris Johnson hat sich zur Omikron-Variante geäußert.

Großbritannien: PCR-Test wurde bereits Pflicht

Beschränkungen für Kritiker nicht zielführend

Kritiker hatten die Reisebeschränkungen als nicht zielführend bezeichnet, da die Omikron-Variante bereits in Großbritannien zirkuliert. Wichtiger seien Kontaktbeschränkungen im Inland, forderten Experten. Doch darauf will sich die Regierung von Premierminister Boris Johnson abgesehen von einer Wiedereinführung der Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln bisher nicht einlassen. "Wir warten noch immer darauf zu sehen, wie gefährlich sie ist, welchen Effekt sie auf Todesfälle und Krankenhauseinweisungen hat", sagte Johnson am Montag über die Omikron-Variante.