Panik wegen Omikron-Variante noch nicht angebracht

Laut Gerald Rockenschaub, WHO-Krisenmanager für Europa, sei angesichts der neuen Omikron-Varianten "Besorgnis sehr berechtigt, Panik zu diesem Zeitpunkt nicht".

Man müsse jetzt die Wissenschaft in Ruhe arbeiten lassen, so Rockenschaub am Samstag im Ö1-"Morgenjournal". "Ich glaube, man muss nur abwarten bis wir endgültige Evidenz haben, um das wirklich abschließend beurteilen zu können."