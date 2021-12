Omikron: Malta verkürzt Gültigkeit der Corona-Impfzertifikate auf drei Monate

Reaktion auf Omikron: Die neue Virus-Variante des Covid-19 macht Malta zu schaffen. Gesundheitsminister und Vizepremier Chris Fearne kündigte am Donnerstag die Einführung neuer Beschränkungen an.

Erste Omikron-Fälle auf Malta

Auf Malta wurden am Mittwoch die ersten beiden Fälle der Omikron-Variante entdeckt. Bereits am kommenden Montag werden die Besuchszeiten in den Krankenhäusern verkürzt und öffentliche Veranstaltungen im Stehen verboten, während solche mit sitzenden und auf Abstand stehenden Teilnehmern erlaubt sind.