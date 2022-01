Omikron-Gesamtzahl in NÖ nähert sich 1.000er-Marke

Die Gesamtzahl der Omikron-Fälle in Niederösterreich nähert sich der 1.000er-Marke. Sie liegt aktuell bei 904.

In Niederösterreich sind am Dienstag 47 weitere Fälle der Omikron-Variante des Coronavirus verzeichnet worden. Damit stieg die Gesamtzahl auf 904. Aktiv erkrankt waren nach Angaben des Landessanitätsstabes 699 Personen. Das Durchschnittsalter der Betroffenen betrug 35,1 Jahre.

Entwicklung von Corona-Cluster in Bezirk Baden

Im Corona-Cluster in der Erstaufnahmestelle in Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden 20 Infektionen (minus eins) gezählt. Nach 15 vom Vortag gab es in einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma nunmehr 16 positiv Getestete.