Omikron auf Weltreise: Verbreitung schon vor Entdeckung

Die Omikron-Variante dürfte wohl bereits auf Weltreise gewesen sein, lange bevor sie entdeckt wurde. Denn erst wenn eine Häufung bekannt wird, wird gezielt nach neuen Varianten gesucht.

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist bereits um die Welt gereist, bevor sie entdeckt worden ist. Das erklärt die Berner Virologin Emma Hodcroft in einem Zeitungsinterview. "Beim Sequenzieren der Viren sehen wir immer viele Mutationen, aber es ist nicht immer klar, ob sie ein Virus zu einer neuen Variante machen", sagte Hodcroft im am Freitag veröffentlichten Interview mit den CH-Media-Zeitungen.

Virologe aus London entdeckte Mutationen bei Omikron

Erst wenn auf eine Häufung aufmerksam gemacht werde, werde gezielt nach einer Variante gesucht. Im Fall von Omikron habe ein Virologe in London als erster darauf aufmerksam gemacht, dass B.1.1.529 eine ungewöhnlich hohe Zahl an Mutationen am Spike-Protein habe, berichtete Hodcroft. Erst dann hätten nationale Forschungsequipen die Suche aufgenommen, und das Team in Südafrika habe eine Häufung gefunden.