Omas und Opas der Wiener Vollpension starten mit der "BackAdemie" online durch

Um der Corona-Krise zu trotzen geht die Wiener Vollpension ab sofort online: Mit der neuen "BackAdemie" werden die Omas und Opas des Generationencafès zu Online-Back-Coaches in der eigenen Küche und teilen unter dem Motto "Backen lernen von den Besten" ihr Wissen und ihre Rezepte.

Die Corona-Pandemie hat im Frühjahr viele Gastronomieunternehmen in Wien an den Rand ihrer Existenz getrieben. So auch die Vollpension, die einen der beiden Standorte (Johannesgasse) seit dem Lockdown vorübergehend schließen musste.