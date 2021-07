Olympia und Corona: Das erwartet Österreich im Olympischen Dorf

Die Delegation des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2021 besteht aus 211 Mitgliedern. Externe Quartiere gibt es im Gegensatz zu zurückliegenden Spielen diesmal nicht.

Die Corona -Bestimmungen würden den logistischen Aufwand für da untergebrachte Personen erhöhen und deren Bewegungsfreiheit erheblich einschränken. Das von Aktiven, Betreuern und Funktionären gebildete Olympia Team Austria wird so im Olympischen Dorf zentriert sein.

Olympische Spiele: Prognose von ÖOC-Sportdirektor

Corona-Richtlinien wirken sich aus

Trotz wegen der Corona-Richtlinien weniger Akkreditierungen denn je, werden die Athleten laut Sieber in Tokio das notwendige Maß an Betreuung haben. "Auch im medizinischen Bereich haben wir mit Sicherheit ausreichend Physiotherapeuten und natürlich Ärzte und Ärztinnen und sind bis hin zur Psychologie vertreten." Außerhalb untergebracht sind freilich die Segler, die im rund eine Stunde entfernten Enoshima ihrer Tätigkeit nachgehen, sowie die Marathonläufer in Sapporo.