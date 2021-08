Olympia: Alexander Zverev gewinnt Gold im Tennis-Einzel

Alexander Zverev ist der erste deutsche Olympiasieger im Tennis-Einzel. Der 24-Jährige aus Hamburg besiegte im Finale am Sonntag in Tokio Karen Chatschanow 6:3,6:1.

Zverev war im olympischen Turnier als Nummer 4 gesetzt, der für das Russische Olympische Komitee startende Chatschanow als Nummer 12. Über Bronze durfte sich bereits am Vortag der Spanier Pablo Carreno Busta freuen. Der Titel im Damen-Doppel ging an das tschechische Duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.

Zverev holte die erste olympische Medaille im Männer-Einzel für den Deutschen Tennis Bund (DTB) seit 21 Jahren. In Sidney hatte 2000 Tommy Haas das Finale gegen Jewgenij Kafelnikow verloren. Bei den Frauen hatte sich Steffi Graf 1988 in Seoul zur Olympiasiegerin gekrönt, im Männer-Doppel hatten dies Boris Becker/Michael Stich in Barcelona 1992 geschafft.