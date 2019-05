"Old New Vienna": Wiener Hobbyfotograf vergleicht damals und heute

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

In der Nacht zum 12. April 1945 brannten der Dachstuhl und der Glockenturm des Stephansdomes vollständig aus. Die Brandursache ist bis heute umstritten, wobei der Bericht über zivile Plünderer, welche in den Häusern rund um den Dom Feuer legten, das schließlich auf den Dom übergriff, am meisten verbreitet ist. Andere beschuldigten die Waffen-SS, welche den Dom durch Artilleriebeschuss in Brand geschossen haben soll; ebenso wird Artilleriebeschuss der Sowjetarmee dafür verantwortlich gemacht. Aufgrund der militärischen Lage waren keine effektiven Löscharbeiten möglich. Die Pummerin stürzte bei diesem Großbrand aus dem Glockenstuhl ab und zerschellte am Boden. Die wertvolle Walcker-Orgel von 1886 wurde durch den Einsturz des brennenden Daches oberhalb der Westempore zerstört. Zerstört wurden die nord-östliche Ecke der oberen Sakristei, das gotische Dach sowie das große gotische Fenster der Westfassade. An Einrichtungsgegenständen wurden das gotische Chorgestühl von Wilhelm Rollinger, das romanische Kreuz aus Wimpassing (Wimpassinger Kreuz), das Türkenbefreiungsdenkmal und das Lettnerkreuz zerstört (von letzterem nur Kopf und Hände erhalten), ferner die Westemporenorgel und die kleine Chororgel sowie eine Reihe von Denkmälern und Einzelfiguren. Der Wiederaufbau des Doms erfolgte unter Dombaumeister Karl Holey. Die feierliche Wiedereröffnung des Doms erfolgte bereits während der Bauarbeiten am 19. Dezember 1948; Langhaus und Chor wurden 1952 fertiggestellt (Eintreffen der Pummerin am 27. April 1952), der Südturm wurde 1954-1965 restauriert. Am Wiederaufbau beteiligten sich alle österreichischen Bundesländer: Niederösterreich spendete den Steinboden, Tirol die Fenster, Salzburg den Tabernakel, Kärnten die Kronleuchter, Steiermark das Tor, Burgenland die Kommunionbank, Vorarlberg die Bänke, Oberösterreich eine Glocke und Wien (gemeinsam mit zahlreichen privaten Spendern) das Dach. Im Dom Gedenktafel für die Dompfarrer Karl Raphael Dorr (1905-1964) und Alois Penal (1908-1968), die sich um den Wiederaufbau verdient gemacht haben.