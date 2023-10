ÖGB-Betriebsräte fordern 32-Stunden-Woche

ÖGB-Betriebsräte fordern eine Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb des Gewerkschaftsbundes.

Man unterstütze die gewerkschaftlichen Forderungen nach einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung und verlange eine solche auch für die rund 1.800 ÖGB-Bediensteten, heißt es laut "Presse" (Samstag) in einem von mehr als 40 Betriebsrätinnen und Betriebsräten unterzeichneten Brief an ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.