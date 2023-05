Vier-Tage-Woche für viele Branchen nicht leistbar

Laut Experten ist die Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden für viele Branchen nicht zuletzt aufgrund des Personalmangels unfinanzierbar.

Arbeitszeitverkürzung wegen Personalmangels nicht in allen Branchen umsetzbar

"Es spricht nichts dagegen, dass Unternehmen freiwillig die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter verkürzen. Attraktive Modelle helfen den Unternehmen, leichter neue Mitarbeiter zu finden", sagte der Agenda-Ökonom Dénes Kucsera im Gespräch mit der APA. "Wenn die Produktivität dadurch steigt, werden die Unternehmen das ohnehin anbieten." In manchen Branchen, etwa in der IT, wäre eine Produktivitätssteigerung möglich. Aber gerade in Bereichen, wo es einen Fachkräftemangel gebe, etwa bei Lehrern oder in Pflegeberufen, sei es schwer, die Produktivität zu erhöhen - dort müsste bei einer Arbeitszeitverkürzung mehr Personal eingestellt werden, so Kucsera.