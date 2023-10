Offenbar keine Verzögerung bei Benkos Luxuskaufhaus Lamarr auf MaHü

Auf der Mariahilfer Straße in Wien entsteht das Luxuskaufhaus Lamarr.

Während die Signa-Gruppe rund um den Tiroler Investor Rene Benko in Deutschland vor Problemen steht, dürfte es in Österreich besser laufen: So entsteht auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße das nach der österreichischen Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr benannte Luxuskaufhaus Lamarr. Das Gebäude umfasst nach der für September 2024 geplanten Fertigstellung ein Kaufhaus mit 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein Lifestyle-Hotel, so die Planung der Signa-Gruppe.