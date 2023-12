ÖFB-Teamchef Rangnick: Frankreich bei EM 2024 "absoluter Turnierfavorit"

Am 17. Juni 2024 findet das erste Spiel der österreichischen Nationalmannschaft bei der EURO in Deutschland statt. Der Gegner ist der aktuelle Vizeweltmeister, der von dem wohl besten Fußballer der Gegenwart angeführt wird.

Österreich tritt bei der Fußball-EM in Düsseldorf gegen die von Kylian Mbappe geleiteten Franzosen an, mit denen man bereits im letzten Jahr in der Nations League gespielt hat. Im Auswärtsspiel mit einem Endergebnis von 0:2 hatte Österreich keine Chance, während sie im Spiel in Wien ein 1:1 erzielten und die "Bleus" herausforderten.

ÖFB-Teamchef Rangnick hofft auf Duell gegen Frankreich in Topbesetzung

Das Spiel im Happel-Stadion bleibt für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in guter Erinnerung. "Da haben wir gesehen, dass wir uns vor so einem Gegner nicht nur nicht verstecken müssen, sondern auch die Chance haben, so einen Gegner zu schlagen", erklärte der Deutsche am Samstag nach der Auslosung der EM-Gruppen in Hamburg. Die Rollenverteilung steht für Rangnick aber außer Frage. "Wir brauche nicht drumrum reden - Frankreich ist der schwerste Gegner, den wir kriegen konnten, der absolute Turnierfavorit." Eine wesentliche Voraussetzung für eine Überraschung gegen Frankreich sei, in Bestbesetzung antreten zu können. "Wir müssen jetzt hoffen, dass alle gesund bleiben und sich niemand verletzt", sagte der 65-Jährige auch mit Blick auf die weiteren Partien gegen den Play-off-Sieger aus Polen/Wales/Finnland/Estland (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni) jeweils in Berlin.