Fußball-EM: ÖFB-Präsident Mitterdorfer traut Österreich viel zu

Nach der fixierten Teilnahme an der Fußball-EM 2024 in Deutschland blickt ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer bereits optimistisch Richtung Endrunde.

ÖFB-Präsident: Eröffnungsspiel bei Fußball-EM gegen Deutschland wäre "tolle Geschichte"

Einige Spieler äußerten den Wunsch, in eine EM-Gruppe mit Deutschland gelost zu werden und das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München gegen den Gastgeber zu bestreiten. "Das wäre eine tolle Geschichte, doch mit unserer Qualität sind wir in der Lage, eine gute Rolle bei der EM zu spielen - egal, welche Gegner kommen", betonte Mitterdorfer, der bei der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg eine sechsköpfige ÖFB-Delegation mit Teamchef Ralf Rangnick anführen wird.