ÖFB-Team testet vor Fußball-EM gegen Serbien und Schweiz

Der ÖFB hat am Mittwoch die letzten Gegner für die Länderspiele im Frühjahr bekannt gegeben.

ÖFB-Team in Wien gegen Serbien und auswärts gegen Schweiz

Am 4. Juni um 20.45 Uhr findet das Testspiel gegen Serbien im Wiener Ernst-Happel-Stadion statt und wird live auf ORF 1 übertragen. Das Testprogramm vor der Fußball-EM endet am 8. Juni um 18.00 Uhr in St. Gallen, wo die Mannschaft von Ralf Rangnick gegen die Schweiz antreten wird. Die Übertragung erfolgt live auf ServusTV.

Am 23. März um 18.00 Uhr wird das ÖFB-Team in Bratislava gegen die Slowakei spielen und am 26. März um 20.45 Uhr die Türkei in Wien empfangen. Beide Spiele werden live auf ORF 1 übertragen. Alle vier Testspiel-Gegner haben sich für die Fußball-EM 2024 qualifiziert, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli stattfinden wird.