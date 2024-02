Nations League: Österreicher startet mit Auswärtsspielen in Slowenien und Norwegen

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft startet im Herbst mit zwei Auswärtsspielen in die Nations League.

Nach der Fußball-Europameisterschaft im Sommer wird das ÖFB-Team von Trainer Ralf Rangnick in der Nations League am 6. September in Slowenien antreten, gefolgt von einem Spiel in Norwegen drei Tage später.

Nations League: Gruppensieger steigt in Liga A auf

Im nächsten Trainingscamp finden die Nations League-Heimspiele gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober) statt. Die Gruppenphase der Nations League endet mit dem letzten Spiel in Kasachstan (am 14. November) und dem anschließenden Heimspiel gegen Slowenien (am 17. November). Die genauen Spielorte stehen noch nicht fest.

Der Gewinner der Nations League-Gruppe steigt in die Liga A auf, während der Zweitplatzierte in einem Play-off im März 2025 gegen einen Dritten aus der Liga A um einen Platz in der höchsten Spielklasse kämpft. Der Letztplatzierte der Gruppe steigt in die Liga C ab, während der Dritte in einem Play-off gegen einen Zweitplatzierten aus der Liga C um den Verbleib in der Liga B kämpft.