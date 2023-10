ÖFB-Team greift in Aserbaidschan nach EM-Ticket

Österreichs Fußball-Nationalteam geht mit einer an vier Positionen veränderten Startformation ins Spiel gegen Aserbaidschan.

Beim möglicherweise entscheidenden EM-Qualifikationsspiel am Montagabend (18.00 Uhr/live ORF 1) startet Sasa Kalajdzic im Sturmzentrum. Dazu setzte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in der Offensive neu auf Köln-Kapitän Florian Kainz und erstmals von Beginn an auf Werder Bremens Romano Schmid. Statt des verletzten Kevin Danso kam Alexander Prass ins Team.

Burgstaller bei Comeback in ÖFB-Team zunächst auf der Bank

Christoph Baumgartner, Manprit Sarkaria und Patrick Wimmer, die am Freitag in Wien gegen Belgien (2:3) noch begonnen hatten, sitzen in Baku vorerst auf der Ersatzbank. Das gilt auch für den erst am Sonntag zum Kader gestoßenen Team-Rückkehrer Guido Burgstaller und für Marcel Sabitzer, der nach seiner Adduktorenverletzung gegen die Belgier einen Kurzeinsatz verzeichnet und per Elfmeter getroffen hatte.