Schöttel vor Österreich-Aserbaidschan: "Gegner ist gut, aber wir sind besser"

Österreich trifft am Montag in der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 auf Aserbaidschan.

Man habe im Hinspiel im März in Linz (4:1) gesehen, dass die Aseris "individuell richtig gute Fußballer sind", so ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Die Leistung gegen die Belgier macht aber Mut. Schöttel: "Wir haben gesehen, dass wir als Mannschaft richtig gut funktionieren. Wir werden sicher zu unseren Chancen gekommen. Der Gegner ist gut, aber wir sind besser."

Rückblick auf Österreich-Belgien

Gegen die Belgier hatten die Österreicher trotz der Ausfälle von mehr als ihrer halben Startformation das Spiel gestaltet. "Wir haben gut gespielt - unabhängig davon, wer gefehlt hat oder nicht", meinte der Sportchef. Sonderlob gab es für die zahlreichen an Länderspielen unerfahrenen Akteure, die in der Schlussphase am Feld standen und sich nach 0:3-Rückstand beinahe noch mit einem Punkt belohnten. "Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht."