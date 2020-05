ÖVP sagt Wiener Stadtfest wegen Coronavirus ab

Das Wiener Stadtfest der ÖVP ist heuer wegen des Coronavirus abgesagt. Das Event war eigentlich für Ende August/Anfang September mit Live-Auftritten und Publikumsveranstaltungen geplant.

Das traditionelle Wiener Stadtfest der ÖVP fällt heuer - wie viele andere Veranstaltungen - ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer. Das für Ende August/Anfang September geplante Event mit Live-Auftritten und anderen Publikumsveranstaltungen wird abgesagt, bestätigte ein Parteisprecher einen Online-Bericht der "Presse" am Mittwochnachmittag.

Verein: Stadtfest ist abgesagt

Organisiert wird das Fest offiziell vom "Verein Wiener Stadtfeste". Deren Präsidentin ist die frühere ÖVP-Landtagsabgeordnete Karin Holdhaus. "Ich kann die gebotene Sicherheit für Besucher und Künstler nicht garantieren. Diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Wir haben als Gesellschaft so viele Opfer aufgebracht, um das Virus unter Kontrolle zu halten. Ich möchte dem Corona-Virus keine Bühne bieten", begründete sie die Absage gegenüber der "Presse".

Donauinselfest soll stattfinden

Das größte Wiener Parteifest des Jahres, das Donauinselfest, ist hingegen noch nicht endgültig vom Eventkalender gestrichen. Die SPÖ hatte den dreitägigen Partyreigen von Ende Juni auf den 18. bis 20. September - drei Wochen vor der geplanten Wien-Wahl am 11. Oktober - verschoben. Zuletzt wurde von den Rathaus-Roten bekräftigt, trotz der in Corona-Zeiten wenig rosigen Aussichten für Massenveranstaltungen vorerst an der Durchführung der Inselsause festhalten zu wollen.