ÖVP ortet zunehmende Angriffe auf Werbeflächen

Im Vorfeld der Nationalratswahl werden immer mehr Werbeflächen Ziel von Vandalismus, wie die ÖVP in Niederösterreich beanstandete.

Die niederösterreichische Volkspartei hat Kritik an den vermehrt auftretenden Angriffen auf ÖVP-Werbeflächen im Bundesland geübt. Fälle aus mehr als 30 Gemeinden seien bereits dokumentiert, hielt Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Montag fest.

Vandalismus: Hackerattacke auf die ÖVP als Hintergrund?

"Eine solche Dichte an Angriffen hat es noch nie gegeben", zog der VPNÖ-Landesgeschäftsführer bei einer Pressekonferenz eine Wahlkampf-Zwischenbilanz. Er berichtete von beschmierten Plakaten, verunstalteten Transparenten sowie von zerstörten Landschaftselementen. "Die Angriffe werden immer übler, schmutziger und brutaler", fasste Ebner zusammen.

ÖVP kündigt Anzeigen an: "Keine Kavaliersdelikte"

"Wir werden jeden Fall zur Anzeige bringen", kündigte der Parteimanager an. "Das sind keine Kavaliersdelikte, das sind strafbare Handlungen, bei denen der Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt wird." Bereits am Wochenende und am (heutigen) Montag seien mehrere Anzeigen eingebracht worden, Hinweise auf mögliche Täter gebe es vorerst nicht.