ÖVP kritisiert Absage des Christkindlmarkts in St. Pölten

Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Christkindlmarkt 2021 in St. Pölten abgesagt word. Bei der ÖVP sorgte diese Mitteilung für Unmut.

Dass ein Christkindlmarkt trotz Corona möglich sei, beweise die Stadt Wien, hielt Florian Krumböck, Klubobmann der St. Pöltner Volkspartei, am Freitag fest. "Dort wurden die Regeln sogar so angepasst, dass keine Umzäunung notwendig ist, wie auch das Gesundheitsministerium bestätigt", betonte er in einer Aussendung.