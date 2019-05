ÖVP-Karas ist auch beim dritten Mal erfolgreich

Der EU-Routinier Othmer Karas wird auch weiterhin im EU-Parlament vertreten sein. Dabei sah es lange so aus, als ob der Mann aus der alten Garde und Sebastian Kurz nicht miteinander auskommen.

Dass Karas überhaupt wieder als Listenerster in den Urnengang durfte, war nicht besonderer Zuneigung durch Parteichef Sebastian Kurz zu verdanken. Vielmehr wollte man in der neuen türkisen Parteispitze vermeiden, dass der bedingungslose Europäer Karas, der schon zwei erfolgreiche Vorzugsstimmen-Kampagnen hinter sich hat, mit einer eigenen Liste zur Konkurrenz wird.

Leicht war der Wahlkampf für ihn auch diesmal nicht, denn einerseits hatte man Karas mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler eine EU-kritischere quasi Co-Spitzenkandidatin zur Seite gestellt und andererseits hatte er in die Lippen zu beißen, als der eigene Parteichef kurz vor Platzen der Bundesregierung mit EU-kritischen Tönen in den Wahlkampf eingriff. Fast eine Erlösung schien es für Karas, als er zuletzt den Ballast der freiheitlichen Regierungsbeteiligung los wurde, die ihm stets ein Gräuel zu sein schien.

Seit 1999 in Brüssel

Das hängt damit zusammen, dass er eben tatsächlich ein glühender Europäer ist und europafeindliche Gruppierungen für ihn so ein natürliches Feindbild sind. Schon seit 1999 sitzt er in Brüssel, lange nicht in der ersten Reihe, aber immer bemüht, die europäische Idee in Österreich populär zu halten. Stets hielt man ihn für zu spröde für die erste Reihe, ehe er 2009 in einem Vorzugsstimmen-Wahlkampf auf knapp 113.000 persönliche Unterstützungen kam. Dies hatte er freilich auch indirektem Protest der VP-Wähler gegen die Kür von Ernst Strasser zum Listenersten zu verdanken. Spätestens seit er fünf Jahre später immerhin noch fast 83.000 Vorzugsstimmen holte, gilt der Schwiegersohn des früheren Bundespräsidenten Kurt Waldheim als überraschendstes Atout der Volkspartei.