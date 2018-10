ÖVP greift FPÖ an: "Klub der Demokratiegegner"

Der EU-Abgeordnete Rübig (ÖVP) lässt kein gutes Wort an der FPÖ-Fraktion im EU-Parlament. Teile wären eine Anti-Demokratie-Linie verfolgen.

Die EU-Wahl im kommenden Mai wirft in der sonst auf Harmonie bedachten ÖVP-FPÖ-Koalition ihre Schatten voraus: Der EU-Abgeordnete Paul Rübig (ÖVP) bezeichnet Teile der FPÖ als “Demokratiegegner”. Er würde das zwar nicht für die gesamte FPÖ so sehen, aber, so Rübig im “Oberösterreichischen Volksblatt”: “Es gibt dort einige wenige, die diese harte Anti-Demokratie-Linie verfolgen.”