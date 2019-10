ÖVP-Chef Kurz hält sich nach Sondierungen weiter bedeckt

Nach den Sondierungsgesprächen am Freitag bemühte sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz, keine Präferenz für einen Koalitionspartner durchschimmern zu lassen.

Kurz hält sich nach erster Gruppenrunde alles offen

Wenig später kam dann ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Stiegen des Winterpalais des Prinzen Eugen in der Wiener Himmelpfortgasse herunter. Er sprach von einem positiven Tag in guter Gesprächsatmosphäre. Ziel sei der Abschluss der Sondierungsphase und die Aufnahme von Regierungsverhandlungen. Man habe mit Grünen und NEOS eine "erste, zugegeben sehr gute Runde gedreht", meinte er: "Aber die Betonung liegt auf erste Runde."

Ob er da jemanden bevorzugen will bzw. welche der fünf potenziellen Koalitionsvarianten ihm am meisten behagen würde, ließ sich der Ex-Kanzler nicht entlocken. Sämtliche Gespräche - also auch jenes mit der SPÖ am Donnerstag - seien "gut und konstruktiv" gewesen, "alle vermitteln, dass sie regieren wollen". Natürlich gebe es Unterschiede, schließlich hätten die einen fast die ganze Zweite Republik lang regiert, die an deren auf Bundesebene noch nie. Er wolle aber nichts davon mit gut und schlecht bewerten.