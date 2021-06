Österreichweite Termin-Freigabe bei Impfungen für Jugendliche gefordert

Was in einigen Bundesländern bereits möglich ist, fordert die Bundesjugendvertretung (BJV) nun zügig auch österreichweit: die Freischaltung der Corona-Impfung für Jugendliche.

Unbeschwerter Sommer für Jugendliche gefordert

"Die Sommerferien stehen vor der Tür und auch Jugendliche haben es sich verdient, unbeschwert die nächsten Wochen zu genießen. Dass ihre psychische Gesundheit in den letzten Monaten enorm gelitten hat, belegen zahlreiche Studien", untermauerte der BJV-Vorsitzende seine Forderung am Dienstag in einer Aussendung. Da der volle Impfschutz nicht sofort eintrete, dränge die Zeit bereits.