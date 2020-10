Am Mittwoch hat Patientenanwalt Gerald Bachinger eine österreichweite Digitalisierung von 1450 gefordert. Er wünscht sich eine einheitliche Lösung.

Der Patientenanwalt Gerald Bachinger hat am Mittwoch im ORF-Mittagsjournal eine österreichweite Digitalisierung der Corona-Hotline 1450 gefordert. Seit kurzem gibt es in Tirol die Möglichkeit, Kontakt- oder Verdachtsmeldungen selbst im Internet einzugeben - ohne die sonst üblichen langen Wartezeiten am Telefon. Bachinger begrüßte dies, wünscht sich aber eine österreichweit einheitliche Lösung.