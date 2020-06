Österreichweit 26 Covid-Neuinfektionen am Mittwoch gemeldet

In Österreich ist die Zahl der Infizierten im Tagesvergleich bis Mittwoch (9.30 Uhr) um 26 auf 17.005 gestiegen. 18 der Neuinfektionen wurden aus Wien gemeldet.

Damit gab es am Mittwochvormittag 422 aktuell Erkrankte in Österreich, eine Verbesserung um zehn Personen im Tagesvergleich. 80 Personen wurden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 in Spitälern behandelt, vier weniger als am Dienstag. 17 dieser Patienten brauchten noch intensivmedizinische Betreuung, das waren zwei weniger in den vergangenen 24 Stunden.