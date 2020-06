Österreichweit 14 Covid-Neuinfektion in 24 Stunden

Am Mittwoch waren in Österreich 417 Personen aktiv am Coronavirus erkrankt. Sechs weitere Todesfälle wurden gemeldet.

Auch wenn die Zahlen Sachen Covid-19 in Österreich mit 14 Neuinfektion in 24 Stunden "sehr gut" sind, ist die Pandemie laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober "absolut noch nicht vorbei".

Am Mittwoch 417 Personen in Österreich an Corona erkrankt

"Wir hatten in den letzten 24 Stunden 14 Neuinfektionen zu verzeichnen. Wir haben 417 aktuell Erkrankte. 71 befinden sich in Spitälern, nur mehr elf in intensivmedizinischer Behandlung", fasste Anschober die aktuelle Situation in Österreich zusammen.

Ergänzend sind laut dieser Angaben sechs weitere und damit 687 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben - 16.089 sind wieder genesen.

Breite Teststrategie ab Anfang Juli geplant

Um ein neuerliches größeres Aufflackern der Erkrankungen zu verhindern und damit die Situation unter Kontrolle zu halten, wird laut Anschober an einer breiten Teststrategie für die kommenden Monate gearbeitet, die Anfang Juli umgesetzt werden soll.