Österreichs Impfquote liegt derzeit über dem EU-Durchschnitt

Die Impfquote in Österreich liegt derzeit über dem EU-Durchschnitt. Hierzulande erhielten 13,5 Prozent der Impfbaren zumindest eine Dosis.

Vollimmunisierte: Österreich liegt knapp unter dem Schnitt

Im Streit um die Impfstoffverteilung konnte vor dem EU-Gipfel am Donnerstag offenbar keine Einigung erzielt werden. Die EU-Staaten konnte sich im sogenannten Steering Board für Impfstoffe bis Mittwochabend nicht auf einen neuen Verteilungsmechanismus für die 10 Millionen zusätzlichen Dosen aus einem vorgezogenen Kontingent von BioNTech/Pfizer einigen. Laut drei EU-Diplomaten lag das unter anderem am Beharren Österreichs, berichtete das Internetportal Politico am Donnerstag. Am Donnerstag in der Früh wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen.