Österreichs größtes Optik-Geschäft: sehen!wutscher eröffnete Mega-Store in Wien

Neuer Hotspot für Brillenträger und Kontaktlinsen-User: Auf der Wiener Mariahilfer Straße hat sehen!wutscher eine neue Mega-Flagship-Boutique eröffnet.

Am 1. Oktober 2021 schrieb sehen!wutscher Geschichte und eröffnete Österreichs größtes Optik-Geschäft auf über 1.000 Quadratmetern inmitten der Mariahilferstraße. Das Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung führt damit seinen Expansionskurs fort und setzt in der neuen Mega-Flagship-Boutique nicht nur auf umfangreichen Service und ein geschultes Team, sondern auch auf Design und Erlebnis.

Eine Konstante in Österreichs Optiker-Szene: sehen!wutscher

1966 gegründet, stellt sehen!wutscher seit jeher eine Konstante in der österreichischen Optikerszene dar. Besonders in den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen stark expandiert. Jetzt setzt der österreichische Traditionsoptiker seinen Expansionskurs fort und eröffnete eine Mega-Flagship-Boutique auf der Mariahilferstraße, Wiens größter Shoppingmeile.

15 Markenerlebniswelten im Mega-Store auf der Wiener Mariahilfer Straße

Am neuen Standort setzt sehen!wutscher mit 15 Markenerlebniswelten auf Innovation, Kompetenz, Markenvielfalt, Design und Kundenerlebnis. Neben High-Fashion- und Luxus-Marken wie Ray-Ban, Cartier, Chanel, Saint Laurent, Dita, Gucci oder Balenciaga setzt sehen!wutscher einen starken Fokus auf österreichische Brillenlabels wie Andy Wolf, FR!TZ, Rolf, Johann von Goisern, Gloryfy und Silhouette. Die Kunden können in verschiedene Markenwelten eintauchen und die schönsten Brillen mit allen Sinnen erfahren.

Mega-Flagship-Boutique setzt auf Service und bietet aufwändige Extras

Um Kund*innen den bestmöglichen Service zu bieten, setzt der österreichische Familienoptiker in seiner neuen Filiale besonders auf den Erlebnisfaktor. In der eigens gestalteten Sportwelt sollen Kund*innen die Möglichkeit haben, Brillen unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Ob in Windkanälen oder Sportsituationen – sehen!wutscher bietet die geeigneten Brillen, die nahezu allen Bedingungen standhalten.