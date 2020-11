Österreichs Gesundheitssystem "jetzt vollkommen ausgelastet"

Corona-Situation in den Spitälern: Ohne Trendumkehr, Situation einer Triage in "nächsten Tagen".

Wie Experten am Samstag in einer Pressekonferenz berichteten, sei das Gesundheitssystem in Österreichs angesichts der Coronapandemie "jetzt vollkommen ausgelastet".

Das sagte Susanne Rabady, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, am Samstag bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Wien. Würde keine Trendumkehr gelingen, gäbe es "in den nächsten Tagen die Situation einer Triage", warnte Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin.

Gesundheitssystem vollkommen ausgelastet - Triagen drohen

Derzeit sind 567 Betten von 2.000 Intensivbetten bereits mit Covid-19 Patienten belegt. Wenn der steigende Trend anhält, werde es immer schwieriger, "Patienten auf Intensivbetten zu bekommen, die sie brauchen", sagte Markstaller. Hier würde dann die Situation einer Triage eintreten, wo der Mediziner darüber entscheiden muss, welche Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Wenn "das so weitergeht", werde dies in den "nächsten Tagen" eintreten.

Auch Rabady unterstrich die dramatische Situation. Man sei zwar so gut vorbereitet gewesen "wie man nur sein kann", aber das Gummiband würde irgendwann reißen. Allerdings zeigte sie auch einen Hoffnungsschimmer auf. Die Pandemie werde - so wie jede zuvor - "vorübergehen".