Österreichs Arbeitsmarkt weiter im Griff der Krise

Die Coronakrise hat den Arbeitsmarkt in Österreich weiterhin fest im Griff. 432.000 Menschen sind derzeit arbeitslos, 474.600 Personen befinden sich in Kurzarbeit.

"Bedingt durch die Corona-Pandemie befinden wir uns in einem Ausnahmejahr", kommentierte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) die aktuellen Arbeitsmarkdaten am Dienstag in einer Aussendung. Man werde das Ziel, "Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, konsequent weiter verfolgen". Der Anstieg der Kurzarbeitszahlen fällt laut der Arbeitsministerin "geringer als erwartet" aus. "Statt den erwarteten 50.000 Verlängerungsanträgen haben bisher rund 39.000 Betriebe eine Verlängerung der Kurzarbeit beantragt", so Aschbacher.