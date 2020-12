Österreicher sparten 2020 fast 12 Mrd. Euro zusätzlich

Österreicher sparen in der Coronakrise wieder mehr: 12 Milliarden Euro zusätzlich haben die Österreicher heuer angespart. Es gibt allerdings Hoffnung, dass dieses Geld im nächsten Jahr in den Konsum fließen könnte.

"Vorsichtssparen" im Trend

So sehr das Geld heuer der Wirtschaft auch abgeht, für die kommenden Jahre macht das Hoffnung auf eine starke Belebung des Konsums. Denn ein Teil dieses Geldes dürfte mit der Lockerung der Beschränkungen und mit der Rückkehr der Zuversicht "entspart", also ausgegeben werden. Die Nationalbank geht daher auch davon aus, dass 2021 die Konsumausgaben um 3,9 Prozent steigen werden, obwohl das reale Einkommen stagniert.

Konsum könnte sich bald erhöhen

Verstärkt wird die Erwartung durch eine Haushaltsumfrage der EU-Kommission, in der die Befragten sagten, dass sie in den nächsten Monaten größere Anschaffungen planen. Auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sprach in einem Hintergrundgespräch davon, dass es gute Chancen gebe, dass sich der Konsum durch Auflösung gesparter Mittel erhöht. Dazu bauche es vor allem eine bessere Stimmung in der Wirtschaft. "Der beste Anreiz ist Optimismus", sagte der Minister vor Journalisten.