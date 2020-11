Österreicher kaufen weniger Kleidung, dafür mehr Essen

Während der Bekleidungs- und Schuhhandel mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen hat, profitieren Online- und Lebensmittelhandel von der Corona-Pandemie.

Das Coronajahr ist für den österreichischen Einzelhandel ein zweischneidiges Schwert. Führen Lockdown, Homeoffice und geschlossene Restaurants dazu, dass die Menschen mehr im Supermarkt einkaufen oder online bestellen, haben die Maßnahmen in anderen Zweigen des Handels genau den gegenteiligen Effekt.

Online- und Lebensmittelhandel sind Gewinner in Coronakrise

Während der Lebensmittelhandel in den ersten neun Monaten reale Umsatzzuwächse von fast 7 Prozent erzielte, sind die Erlöse im Nicht-Lebensmittelhandel im Schnitt um 3,5 Prozent eingebrochen. Besonders schwer traf es den Bekleidungs- und Schuhhandel mit realen Umsatzrückgängen von durchschnittlich einem Fünftel, geht aus Daten der Statistik Austria vom Donnerstag hervor.

Zu den Gewinnern zählt hingegen neben dem Lebensmittelhandel auch der Versand- und Internet-Einzelhandel mit realen Umsatzzuwächsen von 12 Prozent. Auch Möbel, Heimwerkerbedarf und Elektrowaren waren heuer in der Zeit von Jänner bis September sehr gefragt, sodass die Geschäfte im Schnitt (real) etwa 4 Prozent mehr umsetzten. In Apotheken sowie im Kosmetikhandel gingen die Umsätze in diesem Zeitraum leicht um 2 Prozent zurück.