Österreicher geben 40 Euro für Ostergeschenke aus

Auch Ostergeschenke wird heuer eher verzichtet, im Schnitt gibt jeder Österreicher rund 40 Euro aus. Das sind immerhin 25 Euro weniger als im letzten Jahr.

Heimische Händler bevorzugt

85 Prozent der Österreicher kaufen bewusst und verstärkt bei regionalen Händlern und Webshops ein, um den heimischen Handel zu stärken. Das freut Rainer Will, den Geschäftsführer des Handelsverbandes. "Entscheidend ist, dass die Wertschöpfung weitgehend in Österreich bleibt und somit unseren Produzenten und Händlern zugutekommt. Also jenen, die hierzulande Mitarbeiter beschäftigen, Steuern zahlen und damit auch das Sozial- und Gesundheitssystem mitfinanzieren", wurde Will in einer Aussendung zitiert.