Österreich zurück im Lockdown light: Geschäfte sind wieder geöffnet

Unter strengen Corona-Auflagen dürfen ab heute Geschäfte, Einkaufszentren und Dienstleister wieder aufsperren. Ein Wermutstropfen des Neustarts nach dem Lockdown ist jedoch die fehlende Gastronomie.

Geschäfte dürfen unter strengen Corona-Auflagen wieder aufsperren

In Shoppingcentern wird als Fläche nur jene von Geschäften gewertet. Bei allen Dienstleistern gilt ein Verbot, Speisen oder Getränke anzubieten. Die Bundesregierung kündigte bereits eine starke Polizeipräsenz in den Einkaufsstraßen und Einkaufszentren an, um bei großem Andrang ein Chaos zu vermeiden.

Längere Öffnungszeiten am 8. Dezember, Gastro bleibt weiter zu

Der Marienfeiertag am 8. Dezember (Dienstag) ist in Österreich ein verkaufsoffener Feiertag, an dem der Ansturm traditionell groß ist. Um die Kundenströme in Coronazeiten etwas zu "entzerren", haben sich die Sozialpartner aber auf eine Verlängerung der Öffnungszeiten am 8., 12. und 19. Dezember geeinigt. Die Geschäfte dürfen dann bis 19 Uhr statt wie bisher 18 Uhr offen haben.