Österreich schenkt Westbalkanstaaten eine Million Impfdosen

Ab August schickt Österreich eine Million Corona-Impfungen in den Westbalkan. Vorerst sollen vor allem AstraZeneca-Dosen gespendet werden.

Österreich wird ab August eine Million Corona-Impfdosen an die Westbalkan-Staaten liefern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte am Freitag den "bilateralen Beitrag" beim Westbalkan-Gipfel in Wien an.