Österreich liefert Corona-Hilfspaket für Krisengebiete

Das Innenministerium schnürt ein Hilfspaket für Staaten, die besonders von Corona betroffen sind.

Geplant sind Lieferungen nach Fidschi und Nepal. Ein Transport nach Moldau ist bereits in der Hauptstadt Chisinau eingetroffen. Insgesamt liefert Österreich eine Million OP-Masken, 1.000 mobile Sauerstoff-Messgeräte, 2.400 Corona-Schnelltests und 250 Decken, hieß es in einer Aussendung des Ressorts.

Sonderflug soll kommendes Wochenende starten

Der größte Teil der Hilfslieferung geht nach Nepal. An diesem Hilfstransport wollen sich auch Malta, Dänemark und Slowenien beteiligen. Der von Österreich organisierte Sonderflug soll am kommenden Wochenende starten. "Wichtig ist, dass wir die Hilfsgüter so schnell wie möglich den betroffenen Ländern zur Verfügung stellen. Unsere Unterstützung und die Hilfe unserer europäischen Partner soll dazu beitragen, das Coronavirus weiter einzudämmen", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).