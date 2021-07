Österreich: Der Traum vom Haus am Land ist groß

Viele Österreicher träumen vom Haus im Grünen, viele können es sich aber nicht leisten. Private Unterstützung - wie etwa ein Erbe - ist beim Kauf ausschlaggebend.

Hierzulande träumt man trotz Coronakrise weiterhin vom Eigenheim. Laut einer aktuellen Erhebung des Immokreditvermittlers Interhyp AG unter 1.000 Befragen wünschen sich 73 Prozent der Mieter eine eigene Immobilie, und das am liebsten am Land. Beim Eigentumserwerb ist Unterstützung aus dem privaten Umfeld oftmals ausschlaggebend.

Einfamilienhaus als Traumimmobilie

Traumimmobilie Nummer eins ist das frei stehende Einfamilienhaus, das sich 63 Prozent der Befragten wünschen. Die Coronapandemie habe den Wunsch nach Privatsphäre und Distanz erhöht, so Interhyp am Mittwoch in einer Aussendung. Zudem bevorzugten Österreicher den ländlichen Raum - zwei Drittel der Teilnehmenden gaben an, dort leben zu wollen. Ein Drittel bevorzugt die Stadt. Vor allem Großstädter zieht es aufs Land: 64 Prozent von ihnen wollen laut Erhebung lieber raus aus der Stadt.