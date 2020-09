Etwas über 600 Coronatests wurden in den letzten 24 Stunden positiv ausgewertet.

Österreich: 609 Corona-Neuinfektionen am Dienstag

Von Montag auf Dienstag wurden in Österreich insgesamt 609 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Gut die Hälfte davon fallen auf Wien, Oberösterreich kratzt am zweiten Platz an der Hunderter-Marke.

Über 44.000 positive Corona-Ergebnisse insgesamt

Bisher gab es in Österreich 44.041 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (29. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 796 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 34.916 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 491 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 90 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: