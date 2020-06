Österreich: 30 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus ermittelt. Die Dunkelziffer dürfte bei höchstens 3.000 liegen, aktuell gibt es 404 aktiv Erkrankte.

Aktuell kamen im Tages-Vergleich 30 Corona-Erkrankte in Österreich dazu, der Stand am "Fenstertag" lag bei offiziell 17.064. 675 Menschen davon sind am oder mit dem Virus verstorben, 15.985 wieder genesen. Von nur noch 69 Patienten in Krankenhaus-Behandlung befanden sich mit Stand 9.30 Uhr noch neun in Intensivbehandlung. Mit 20 neuen Fällen kamen genau zwei Drittel aus Wien, acht aus Niederösterreich sowie je einer aus Oberösterreich und der Steiermark.