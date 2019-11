OeNB: Personalentscheidungen von FPÖ-Gouverneur sind ungültig

Die umstrittenen Personalentscheidungen des FPÖ-nahen OeNB-Gouverneurs Robert Holzmann treten nicht in Kraft. Das bestimmte der Generalrat der Nationalbank.

Das war das Ergebnis eines ausführlichen Berichts über die jüngsten Vorgänge in der Nationalbank, der am Donnerstag im Generalrat, dem OeNB-Aufsichtsorgan, besprochen wurde. Zugleich kündigte Mahrer auf Grundlage des Berichts an, dass die Zuständigkeiten im vierköpfigen Direktorium der Nationalbank bis Dezember neu geordnet werden sollen. Im Direktorium sind neben Gouverneur Holzmann und Eduard Schock (beide von der FPÖ entsandt) Thomas Steiner und Gottfried Haber (beide von der ÖVP entsandt) vertreten. Es gehe um die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Direktoriumsmitgliedern und um die Zusammenarbeit der Abteilungen untereinander. "Dann kann die OeNB mit einer neuen, optimierten Geschäftseinteilung ab 1.1.2020 durchstarten", so Mahrer. Über mögliche Neuzuteilungen von Aufgaben sagte Mahrer nichts, naheliegend wäre es aber, dass die Personalkompetenzen einem anderen Direktoriumsmitglied zugeteilt werden.

Susanna Konrad-El Ghazi wieder OeNB-Personalchefin

Nationalbank-Personalchefin Susanna Konrad-El Ghazi "hat weder eine gröbliche Verletzung ihrer Dienstpflichten begangen noch ist ihr ein besonders gravierendes einzelnes Fehlverhalten zur Last zu legen", so Mahrer. Ihre Kündigung sei ohnehin unwirksam gewesen, da sie ohne Einbindung des Betriebsrates erfolgte, "das heißt, Frau Konrad ist mit heutigem Tage wieder in ihrer Funktion bestätigt".

OeNB will ein Vorbild sein

Auf die Frage, ob auch Holzmann die Lage nun so sehe - schließlich hatte er noch vor drei Wochen in der "Pressestunde" in Bezug auf seine Personalentscheidungen betont: "Ich musste so handeln, ich habe richtig gehandelt und ich würde wieder so handeln" - sagte Mahrer heute: "Das ist eine Frage, welche Informationen zu welchen Zeitpunkt vorliegen". Der Bericht habe eine "vollumfängliche" Information zutage gebracht, und auf dieser Basis "wird die Lage anders eingeschätzt. Diese Einschätzung teilt der gesamte Generalrat, und dieses Ergebnis ist auch allen Direktoriumsmitgliedern zur Kenntnis gebracht worden und das ist jetzt so und an dem gibt es auch nichts herumzudiskutieren". "Selbstverständlich" sehe es auch der Gouverneur jetzt anders. Holzmann selber war am Vormittag für die APA vorerst nicht erreichbar.