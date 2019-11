OeNB-Generalrat beschäftigt sich mit umstrittenen Personalentscheidungen

Am Donnerstag trifft der OeNB-Generalrat zusammen. Die Personalentscheidungen von OeNB-Gouverneur Robert Holzmann werden dabei thematisiert.

Der Generalrat, also das Aufsichtsgremium der Nationalbank, wird sich bei seiner turnusmäßigen Sitzung morgen Donnerstag auch mit den umstrittenen Personalentscheidungen von OeNB-Gouverneur Robert Holzmann befassen. Der in Auftrag gegebene Expertenbericht sei allerdings noch nicht fertiggestellt, sagte OeNB-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch auf Anfrage der APA.

Bericht beim Treffen vielleicht noch nich "vollumfänglich"

Daher sei es ungewiss, ob der Bericht morgen "vollumfänglich" diskutiert wird, "aber wir werden morgen sicher in der einen oder anderen Variante Teilaspekte diskutieren, so viel steht fest", so Mahrer. Über allfällige Schlussfolgerungen werde dann in den Gremien beraten. Sollte die eine oder andere Erhebung noch dauern, habe man auch die Flexibilität, kurzfristig eine weitere Sitzung einzuberufen. Man habe nur zunächst keine Sondersitzung machen wollen, da ohnehin die turnusmäßige Sitzung am 31. Oktober am Programm stand.

Personalentscheidungen von Holzmann im Fokus

Holzmann hatte im September kurz nach seinem Amtsantritt ohne Einbindung des gesamten Direktoriums die Personalchefin der OeNB gekündigt, dem Pressesprecher einen Job in Innsbruck angetragen und dem langjährigen Leiter der OeNB-Hauptabteilung Beteiligungen, Zahlungsverkehr und Interne Dienste einen sofortigen Pensionsantritt nahegelegt. Diese Entscheidungen hatten hohe Wellen geschlagen und wurden zurückgenommen. Eine Expertengruppe soll bewerten, ob Holzmanns Vorgangsweise korrekt war. Ihr Bericht soll dem Generalrat als Basis für weitere Entscheidungen dienen. Holzmann hat seine Vorgangsweise verteidigt: "Ich musste so handeln, ich habe richtig gehandelt und ich würde wieder so handeln", sagte er in der ORF-"Pressestunde".