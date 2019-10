OeNB-Personalchefin wird nun doch nicht gekündigt

Die Kündigung der Nationalbank-Personalchefin Susanna Konrad-El Ghazi scheint laut Betriebsrat vom Tisch zu sein.

Auch Frühpensionierung von Augustin scheint vom Tisch

Der vierköpfige Betriebsrat der Nationalbank war am frühen Montagnachmittag zu einem rund einstündigen Gespräch mit dem OeNB-Direktorium eingeladen worden. Anwesend waren OeNB-Gouverneur Holzmann, Vizegouverneur Gottfried Haber und die Direktoren Eduard Schock und Thomas Steiner. Das Direktorium habe mit "gemeinsamer Stimme" gesprochen, und das Gespräch habe in "professioneller Atmosphäre" stattgefunden, so das Fazit des Betriebsrats.