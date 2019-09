Kündigung der OeNB-Personalchefin sorgt für Aufregung

Der neue Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, soll die Personalchefin, Susanna Konrad-El Ghazi, gekündigt haben.

Das schreiben das "profil" und "Der Standard" in ihrer Online-Ausgabe. Auch zwei weitere Personalveränderungen sollen für Aufregung sorgen. Der FPÖ-nahe Holzmann ist erst seit Anfang September im Amt.

Die Nationalbank wollte die Medienberichte am Samstagvormittag nicht kommentieren. Es werde eine Stellungnahme am Montag geben, sagte OeNB-Sprecher Rudolf Kaschnitz zur APA.

Wirbel um Kündigung der Nationalbank-Personalchefin

Laut dem "Standard" war auch OeNB-Direktor Eduard Schock in die Personalia involviert. Nicht informiert waren offenbar OeNB-Vizegouverneur, Gottfried Haber, und der Nationalbank-Generalrat unter Leitung von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. Laut "profil" wurde Mahrer erst von Ex-OeNB-Chef Ewald Nowotny von den Personalveränderungen in Kenntnis gesetzt. Holzmann und Schock kamen auf einem FPÖ-Ticket in die Nationalbank, Nowotny wurde einst mit Unterstützung der SPÖ OeNB-Chef und hatte das Amt von Mitte 2008 bis Ende August 2019 inne.